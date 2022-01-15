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Son dakika haber | Ankara Keçiörengücü, Kayacan Erdoğan ve Hüsamettin Tut'u transfer etti

Son dakika haber | Ankara Keçiörengücü, Kayacan Erdoğan ve Hüsamettin Tut'u transfer etti
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transferde kaleci Kayacan Erdoğan ve sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'u kadrosuna kattı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transferde kaleci Kayacan Erdoğan ve sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Kayacan Erdoğan ve tecrübeli sol bek Hüsamettin Tut ile anlaşma sağlandı.

Açıklamada, Kayacan ile Hüsamettin'e Ankara Keçiörengücü formasıyla üstün başarı dileğinde bulunuldu.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transferde kaleci Kayacan Erdoğan ve sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'u kadrosuna kattı.

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