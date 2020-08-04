Son dakika haber! Altındağ Belediyesinin basketbol kursuna gençlerden ilgi Son dakika güncel haberi... Altındağ Belediyesinin Yaz Okulları bünyesinde açılan basketbol kursu, ilçedeki gençlerden ilgi görüyor.

Altındağ Belediyesinin Yaz Okulları bünyesinde açılan basketbol kursu, ilçedeki gençlerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukları bilim, sanat ve sporla buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, genç ve başarılı sporcular yetiştiriyor.

Yaz Okulları bünyesinde açılan basketbol kursu, Altındağlı gençlerden ilgi görüyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, konuya ilikin değerlendirmesinde, çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için her tür imkanı sağladıklarını belirtti.

Altındağ'da her çocuğun en az bir spor ve sanat dalıyla meşgul olmasını istediklerini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Basketbol kursumuz bunlardan sadece biri. Altındağlı çocuklarımız bu yıl basketbol kursuna büyük ilgi gösterdi. Yeteneklerini ve azimlerini görmek bizi çok mutlu etti. Sporun farklı dallarında yeni şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inancım tam. Altındağlı gençlerimiz de bunu doğruluyor. Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir hazine adeta. Biz Altındağlı çocuklarımızı da hazine olarak görüyoruz ve buna göre değerlendiriyoruz. Onların her anlamda iyi yetişmesini, güzel eğitim almasını istiyoruz."

Kaynak: AA