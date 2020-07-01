Son dakika haber | AB projesi yazana danışmanlık desteği Son dakika haberi: Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik proje hazırlamak isteyenlere, ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik proje hazırlamak isteyenlere, ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, bünyesinde kurulan proje danışma masası çalışmalarına başladı. Bir süre önce belediye meclis kararı ile kurulan ve Halil Rıfat Paşa Konağı'nda hizmet vermeye başlayan Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, hem Konak Belediyesi birimlerinin yeni projeler geliştirerek, hızla gerçekleştirmesine destek sunacak hem de kamu, özel sektör ya da birey olarak destek almak isteyen tüm Konaklılara ücretsiz danışmanlık yapacak.

Öncelik dezavantajlı gruplara

Konak Belediyesi ARGE Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası tüm hibe programlarını takip ederek yazacak ve belediyenin ilgili birimleriyle birlikte uygulayacak. Belediye birimlerine proje geliştirme, yararlanılabilecek hibeler, teşvikler ve kredilerle ilgili destek verecek müdürlük, özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerin hazırlanmasında öncü olacak. Müdürlük, Konaklı gençler için de çalışacak. Gençlere yurt dışında çalışma, staj, burs imkanı konularında ışık tutacak.

Ücretsiz danışmanlık

Konak Belediyesi ARGE Müdürlüğü, ücretsiz danışmanlık hizmeti de verecek. Müdürlük hizmetlerinden ulusal ve uluslararası düzeyde tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yararlanabilecek. Müdürlük, gençler ve kadınlar başta olmak üzere kişisel başvuruları da kabul edecek. Destek almak isteyen tüm Konaklılara hibeler, teşvikler ve krediler hakkında yol gösterilecek. Müdürlük, 6 Temmuz'dan sonra da mevcut yatırımını büyütmek ya da yeni yatırım yapmak isteyen KOBİ'lere yaralanabilecekleri hibe, teşvik ve yatırım kredileri hakkında danışmalık hizmeti sunmaya başlayacak. Bu hizmet de yine ücretsiz olarak sağlanacak.

Nasıl bilgi alabilirsiniz?

Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin, mesai saatleri içerisinde Karantina'daki Halil Rıfat Paşa Konağı'nda bulunan müdürlüğe giderek ya da 0 232 999 08 94 no'lu telefonu arayarak bilgi alabileceği ifade edildi.

Proje hazırlamak isteyenlere kapılarının açık olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok yerli ve yabancı kuruluşun hibe programları oluyor. Bu programlardan yaralanmak isteyen; ancak proje yazımı konusunda zorlanan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ARGE Müdürlüğümüz bünyesinde böyle bir masa oluşturduk. Eğer hibe, destek ya da teşviklerden yararlanmak istiyorsanız, müdürlüğümüzün kapıları sizlere açık. Gelin başvurmak istediğiniz program hangisiyse sizlere teknik destek verelim, proje yazımında yardımcı olalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA