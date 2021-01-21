Son dakika haber | 3 gündür haber alınamayan genç, aranıyor
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Son dakika haber | 3 gündür haber alınamayan genç, aranıyor

21.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:09
Son dakika haber | 3 gündür haber alınamayan genç, aranıyor

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce sabahın erken saatlerinde evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Geçin'den (22) haber alınamıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce sabahın erken saatlerinde evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Geçin'den (22) haber alınamıyor.

?Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla birlikte yaşayan Hüseyin Geçin, 19 Ocak Salı saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Hüseyin Geçin akşam eve dönmeyince, telefonlarına da ulaşılamayınca eşi Manavgat Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Hüseyin Geçin'i bulmak için çalışma başlatılırken, şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. 

Hüseyin Geçin'in hayatından endişe ettiğini, bir an önce kendisine ve çocuğuna dönmesini isteyen eşi, gören ve yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Covid-19 salgını öncesinde bir kafe- restoranda nargile satışı yapan Hüseyin Geçin'in, kısıtlamalar nedeniyle nargile satışının yasaklanmasının ardından bir süredir çalışmadığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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