Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda İstanbul'da denetimler yapılıyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan bir sürücüye emniyet kemeri takılı olmadığı için, başka bir sürücüye de sadece otobüs ve metrobüsün kullandığı yola girdiğinden dolayı ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı