Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

23.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:27
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Son dakika haberleri: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda İstanbul'da denetimler yapılıyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan bir sürücüye emniyet kemeri takılı olmadığı için, başka bir sürücüye de sadece otobüs ve metrobüsün kullandığı yola girdiğinden dolayı ceza kesildi.


Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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