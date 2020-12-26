Son dakika gündem: Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
26.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:52
Son dakika haber: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hakan Gönül idaresindeki 39 SD 171 plakalı otomobil ile Ali K'nin kullandığı 39 AH 234 plakalı kamyon, D-100 karayolu Evrensekiz kavşağında çarpıştı.
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gönül, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen