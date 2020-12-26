Son dakika gündem: Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

26.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:52
Son dakika gündem: Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hakan Gönül idaresindeki 39 SD 171 plakalı otomobil ile Ali K'nin kullandığı 39 AH 234 plakalı kamyon, D-100 karayolu Evrensekiz kavşağında çarpıştı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gönül, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Ryan Babel Mustafa Er Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:52:34. #1.14#
title