Malulen emeklilik şartları neler? Hangi hastalıkları kapsıyor?

Malulen emeklilik, sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başladıktan hemen sonra eskisi gibi verimli çalışmaya engel oluşturacak şekilde ortaya çıkan, herhangi bir hastalık veya herhangi bir kaza sonrası kişinin eski iş yapma gücünü kaybetmesinden ötürü sigorta sistemi tarafından ekonomik geleceğinin düzenli maaşla garanti altına alınmasını sağlayan bir emeklilik sistemidir. Hangi hastalıklarda erken emekli olunur? Emekli olmak için hangi hastalıklar olması lazım? İşte detaylar…

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Malulen emeklilik, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kaybı yaşaması durumunda ortaya çıkan bir emeklilik türüdür. İşte malulen emeklilik için gereken şartlar:

Sigortalının en az 10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, en az 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerekmektedir.

Çalışanın iş gücü kaybı oranı oldukça önemlidir. Malulen emeklilik için en az %60 oranında bir güç kaybı yaşanması gerekmektedir.

Bu güç kaybının belgelenmesi için alınacak raporlar, meslek hastalıkları hastanesinden olmalıdır.

Malulen emeklilikte, maluliyetin sigortalı olarak işe başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işçinin maluliyetinin tespiti için sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

(SGK) tarafından işçinin maluliyetinin tespiti için sağlık kurulu raporu alınmalıdır. SGK resmi sitesi üzerinden yapılan malullük tanımına göre, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

Yeni yasaya göre, başka birinin bakımına muhtaç olan kişilerde ve %60'tan fazla maluliyete sahip olanlarda 1800 gün prim ödeme koşulu aranmamaktadır.

HANGİ HASTALIKLARDA ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Erken emeklilik için hangi hastalıkların geçerli olduğu ülkeden ülkeye ve o ülkenin sosyal güvenlik sistemi veya emeklilik kurallarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle şu tür hastalıklar erken emeklilik için bir neden olabilir: