Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
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Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Altay Sokak'ta yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk." demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez." ifadesini kullandı.

Yıkım çalışması yapan ekiplere çorba ikramında bulunan Türk Kızılay gönüllülerinin hatıra fotoğrafı talebini geri çevirmeyen Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.

Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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