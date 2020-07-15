Son dakika güncel: Bayrampaşa TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi
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Son dakika güncel: Bayrampaşa TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi

Son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada kamyonet devrildi.

Son dakika güncel: Bayrampaşa TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi
15.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:12
BAYRAMPAŞA TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada kamyonet devrildi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sebebiyle TEM Otoyolu Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa TEM Otoyolu Aksaray istikameti Sağmalcılar viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre, diğer araçların aralarından geçerek ilerleyen Hayrettin Tuna'nın kullandığı 34 KM 9825 plakalı pikap, sağ şeritten ilerleyen İhsan Muslu'nun kullandığı 34 BKE 368 plakalı kamyonete yandan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sol şeritte ilerleyen Ramazan Selçuk kontrolündeki otomobile çarptıktan sonra devrildi. 3 aracın karıştığı kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Otoyolda oluşan trafik devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Devrilen Kamyonetin sürücüsü İhsan Muslu, "Ben orta şeritten normal hızımda geliyordum. Diğer araç sağ taraftan makas atarak geldi. Sağımdan önüme girerken çarptı bana. Bana çarpınca dengem bozuldu araç yan yattı. Dönerek geldim bariyere vurdum. Diğer araç da en sol şeritteydi, pikap bana vurunca ister istemez ben de ona çarptım. Denge bozulunca kamyonet yattı. Bizde yaralı yok diğer araçlarda varmış kontrol amaçlı hastaneye götürmüşler." diye konuştu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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