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Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden, 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını belirledi. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan adrese ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, A.A., M.A., E.K., C.K., O.C., A.K.Z. ve Y.E.B. isimli 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 960 gram sıvı uyuşturucu madde, 25 gram bonzai, 9 hap, 20.26 gram çeşitli ebatlarda peçete yüzeyine emdirilmiş uyuşturucu madde, 1.37 gram marihuana, hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile 28 bin 155 lira para ele geçirildi. Şüpheli O.C.'nin 5 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.A., E.K., C.K., Y.E.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.C. ve A.K.Z. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa Operasyon Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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