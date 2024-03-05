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Bayrampaşa'da Yol Vermeme Tartışması Sonrası Dükkan Kurşunlandı, Şüpheli Yakalandı

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Bayrampaşa'da trafikte yaşanan yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası motosikletli şüpheli, dükkanı kurşunlamıştır. Olayda ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Bayrampaşa'da trafikteyken yol verme nedeniyle otomobil sürücüsüyle tartışma yaşadıktan sonra dükkanı kurşunlayan motosikletli şüpheli yakalandı. Olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana gelmişti. Motosikleti ile seyir halinde olan Yaşarcan Şenyüz, Abdullah Çatalca ile yol verme nedeniyle tartışmaya başlamış, tartışma sonrasında şüpheli, sürücüyü takip ederek dükkanını kurşunlamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirmişti.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, tartışmanın ardından şüpheli Yaşarcan Şenyüz'ün yarım saat sonra dükkanın önüne geldiği ve belinden çıkardığı silahla dükkana doğru ateş açtığı görüldü. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa Güvenlik Cezaevi Adliye Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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