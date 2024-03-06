Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYNUR TATLI KİMDİR?

Aynur Tatlı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayıdır.