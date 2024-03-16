Üye Girişi
Haberler

Bayrampaşa'da Banka Görevlisi Dolandırıcılığı

Güncelleme:

Bayrampaşa'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şüpheli, hesaplarını kiralayan 4 kişiye 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da kendisini banka görevlisi olarak tanıttı, hesaplarını kiralayanlara 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptı. Banka hesaplarını kiralayan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da yaşayan S. A. isimli şahıs, 12 Mart tarihinde kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle şirket hesabındaki 4 buçuk milyon lirayı başka hesaplara havale yaptı. Dolandırıldığını anlayan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, paranın havale edildiği banka hesaplarının sahipleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen, Kazım K. (21), Emirhan B. (20), Ertuğrul C. ve Yakup U. aynı tarihte Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından Yakup U'nun aracılığıyla banka hesaplarını kiraladıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa Banka Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli? Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title