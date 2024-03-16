Bayrampaşa'da Banka Görevlisi Dolandırıcılığı

Bayrampaşa'da kendisini banka görevlisi olarak tanıttı, hesaplarını kiralayanlara 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptı. Banka hesaplarını kiralayan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da yaşayan S. A. isimli şahıs, 12 Mart tarihinde kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle şirket hesabındaki 4 buçuk milyon lirayı başka hesaplara havale yaptı. Dolandırıldığını anlayan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, paranın havale edildiği banka hesaplarının sahipleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen, Kazım K. (21), Emirhan B. (20), Ertuğrul C. ve Yakup U. aynı tarihte Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından Yakup U'nun aracılığıyla banka hesaplarını kiraladıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.