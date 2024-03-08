DEVA Partisi Bayrampaşa adayı Altan Ertan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bayrampaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Bayrampaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Altan Ertan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALTAN ERTAN KİMDİR?

Altan Ertan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bayrampaşa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAYRAMPAŞA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bayrampaşa adayı belli oldu. DEVA Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Altan Ertan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.