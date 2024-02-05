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Bayrampaşa'da Yol Verme Kavgası Sonucu Bıçaklanan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Bayrampaşa'da meydana gelen yol verme kavgasında bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da çıkan yol verme kavgasında bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay önceki gece saat 23.40'ta Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle seyir halinde olan M.O (23) ve S.A (26) ile motosikletli 2 şahıs arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Tartıştıkları genci defaten bıçakladılar

Motosikleti kullanan Y.Y. (17), R.U. (19) ve K.A. (16) tartıştıkları M.O.'yu vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.O. ambulansla hastaneye götürdü. Talihsiz genç kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Olayı karışanlar yakalandı

3 saldırgan olaydan sonra kaçtı. Konu ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Y.Y., R.U. ve K.A'yı yakaladı. Olayda kullanılan bıçağı sakladığı iddia edilen L.K. (45) ve Ö.D. (15) de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, gözaltına alınan L.K. ve Ö.D ise serbest bırakıldı. Kavgada hayatını kaybeden M.O'nun cenazesi de memleketi Mardin'e gönderildi. Öte yandan kavganın ardından yaşananlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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