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İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartışma: Kadınla tartışan kişi silahla yaralandı

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İstanbul Bayrampaşa'da trafikte bir kadınla tartışan kişi, kadının kocasının azmettirdiği zanlı tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, azmettirici olduğu iddia edilen M.C.U. ile zanlılar K.E.Ö. ve K.B'yi gözaltına aldı.

İstanbul Bayrampaşa'da trafikte bir kadınla tartışan kişi, kadının kocasının azmettirdiği zanlı tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Kubilay Sokak'ta 22 Ocak'ta aracıyla ilerleyen Emre Ü, başka araçla seyir halindeki G.M.U. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından iki sürücü yoluna devam ederken, bir süre sonra Emre Ü'yü telefonla arayan G.M.U'nun eşi M.C.U, karısına küfrettiği gerekçesiyle buluşmak istedi.

Olay yerine plakasız araçla gelen, M.C.U'nun da aralarında bulunduğu gruptaki bir kişi, Emre Ü'ye silahla ateş etti.

Yaralanan Emre Ü. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, azmettirici olduğu iddia edilen M.C.U. ile zanlılar K.E.Ö. ve K.B'yi gözaltına aldı.

Başka suçlardan kayıtları olduğu belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bu arada, saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokağa gelen 3 kişiden birinin Emre Ü'ye silahla ateş ettikten sonra kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bayrampaşa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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