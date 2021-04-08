Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜÇorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı hayvanlar, telef olurken, jandarma ekipleri ise çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR