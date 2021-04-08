Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
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Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜÇorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı hayvanlar, telef olurken, jandarma ekipleri ise çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 


Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:23:51. #1.15#
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