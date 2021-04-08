Son dakika: Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre 5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜÇorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Çorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı hayvanlar, telef olurken, jandarma ekipleri ise çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR