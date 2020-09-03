Son dakika! Gaziantep'te kayalıklardan dereye düşen çoban hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kayalıklardan dereye düşen çoban yaşamını yitirdi.
03.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:04
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kayalıklardan dereye düşen çoban yaşamını yitirdi.
Ramazan Güngör ((60), Güngören Mahallesi Değirmendere mevkisinde keçilerini otlatırken kayalıklardan dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çobanın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Merkezine gönderildi.
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Kaynak: AA