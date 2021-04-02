Son dakika... Fransa Savunma Bakanı Parly, Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Fransa Savunma Bakanı Parly, Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika... Fransa Savunma Bakanı Parly, Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi.

Parly, Çek mevkidaşı Lubomir Metnar ve Estonyalı mevkidaşı Kalle Laanet ile Mali'ye geldi.

Cumhurbaşkanı N'Daw tarafından kabul edilen Fransa Savunma Bakanı Parly, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Parly, Mali Cumhurbaşkanı'na terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktararak, "Ziyaretimiz kapsamında, Mali güvenlik güçlerine destek amacıyla oluşturulan Avrupa Görev Gücü Takuba bünyesindeki Malili, Fransız, Çek, Estonyalı, İsveçli ve İtalyan askerleri de ziyaret edeceğiz." dedi.

Parly, Fransa ve Avrupa'nın terörle mücadele konusunda Mali'nin yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Parly'nin ziyaretini, Mali toplumunun ülkedeki Fransız askerlerine tepkili olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Operasyonda 19 sivilin öldürülmesi

Fransa, 3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı teröristlere karşı hava operasyonu düzenlediklerini belirtmiş, bir düğünün hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Mali ordusundan yapılan açıklamada da Fransa'nın aktardığı bilgiler doğrulanmış ve hava saldırısında sivil kaybın yaşanmadığı belirtilmişti.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma heyetinin tamamladığı raporda, ülkenin orta kesimindeki Bounti köyünde düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Raporda, saldırının düzenlendiği bölgede düğün merasimi için yaklaşık 100 kişinin toplandığı belirtilerek, bunlar arasında terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir gruba üye olduğu tahmin edilen 3 silahlı kişinin bulunduğu ve toplam ölü sayısının 22 olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Fransa Savunma Bakanı Parly, Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:55:49. #1.14#
title