Son dakika... FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı
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Son dakika... FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı

15.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:58
Son dakika... FETÖ'nün

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kadının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit etti.

Kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, N.S, A.Y, M.K, Ş.K, N.S. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Emniyete götürülen 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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