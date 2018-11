Erdoğan'dan Bahçeli Görüşmesine İlişkin İlk Açıklama: Seçim İttifakını Masaya Yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yarın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapacakları görüşmeyle ilgili, "Seçim ittifakını masaya yatıracağız."

"KARAR BİZİ BAĞLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği "Serbest bırakılsın" kararıyla ilgili, "AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

SEÇİM İTTİFAKI

"Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında beklentisi bu diye düşünüyorum.

TEMAYÜL YOKLAMALARI

Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir..

"STOKÇULARI AFFETMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığının, piyasaları kontrol altına alma gayretini tüm ekipleriyle devam ettirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bazı suiistimaller var. Özellikle stokçular, şunlar bunlar... Bunların üzerine bakanlıklarımız kararlılıkla gidiyor. Birçok depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmak... Bunların bedelini ödeyecekler. Öbür tarafta havlu kağıttı, taharet kağıtlarıydı, vesaire bunlarla ilgili birçok depolama, stok çalışmaları, buna benzer ne varsa hepsinin üzerine gideceğiz. Bu konuda bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindeler. Bu stokçulara da aynen ben de söylüyorum; bu yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa cezai müeyyideler, para, öbür taraftan diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız."