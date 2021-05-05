Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bosna-Hersek'in siyasi...

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bosna-Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bosna-Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. 12 yıl sonra Mostar'da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de mutluluk duyduk. Son günlerde Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü ile ilgili ortada dolaşan kağıtları görünce Türkiye olarak tepkimizi belirttik ve bu tür tartışmaların Avrupa için tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattık" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı