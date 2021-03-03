Son dakika! Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
03.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:54
Son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Bozüyük'e uyuşturucu nakledileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
S.K'nin kullandığı otomobil durdurularak yapılan aramalarda 1 kilodan fazla uyuşturucu ile 159 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan