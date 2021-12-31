Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahlat ilçesinden Tatvan'a doğru seyir halindeki Mehmet Kuşci'nin kullandığı 48 PS 880 plakalı tır, Kıyıdüzü köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 BKR 64 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Kuşci hayatını kaybetti, yanındaki Murat Duman yaralandı. Aracın dorsesindeki 4 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yaralı Duman, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bitlis'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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