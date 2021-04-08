Son dakika: Beşiktaş'taki silahlı çatışmada 8 gözaltı
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Son dakika: Beşiktaş'taki silahlı çatışmada 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Beşiktaş'taki silahlı çatışmada 8 gözaltı

Son dakika haberler: Beşiktaş Ortaköy'de bir mekanın sahipleri ile işletmecileri arasında çıkan silahlı çatışmada 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.

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Beşiktaş Ortaköy'de bir mekanın sahipleri ile işletmecileri arasında çıkan silahlı çatışmada 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şahıs ise hastanede tedavi altına alındı. Zanlılardan birinin Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy Mahallesinde dün saat 14.00 sıralarında silahlı çatışma yaşanmıştı. Cadde üzerinde bulunan bir mekanın sahipleri ve işletmecileri arasında çıkan silahlı çatışmada 4'ü yaralı 8 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Hastanede tedavi altında olan yaralılardan M.E.Ç.'nin (25) Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden şüpheliler Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D.'nin (37) yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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