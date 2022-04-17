Son dakika haberleri... İstanbul'da dehşet anları kamerada: Arkadaşını dövenleri silahla vurarak yaraladı

Ortaköy'de iki zanlı, arkadaşlarını öldüresiye döven gruba silahla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alındı. Cadde ortasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay 9 Mart akşamı Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. Market önünde duran iki grup arasında kavga çıktı. Kavgadan kaçmaya çalışan Rasim Orkun G. ve Seymen S. markete sığındı. Ancak markete giren Ramazan B. ve Reşit G., Rasim Orkun G.'yi yakalayarak öldüresiye dövdü. Markete girerek olayı engellemeye çalışan Rasim Orkun G.'nin arkadaşları Seymen S. ile Mert T., diğer grup tarafından uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine tekrar gelen Seymen S., arkadaşını darp eden Ramazan B. ve Reşit G.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Saldırının ardından Seymen S. ve Mert T. olay yerinden kaçtı. Market dışında olanlar ise silah seslerini duyunca panikle etrafa kaçıştı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen Rasim Orkun G., tabancayla vurulan Ramazan B. ve Reşit G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını ve şahısların kaçış güzergahında bulunan kameraları tek tek inceleyen Beşiktaş polisi, kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Mert T. ve Seymen S., Kağıthane Gültepe'de bir cadde üzerinde olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Seymen S. ve Mert T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Seymen S. "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mert T. ise serbest kaldı.

Öldüresiye darp edilen şahısta tutuklandı

Olayda darp edilen Rasim Orkun G'nin geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de karıştığı bir başka kavgada 2 kişiyi silahla bacaklarından vurduğu ve polis tarafından yakalanan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Ortaköy'de bir kişinin öldüresiyle darp edildiği o dehşet anları ve sonrasında yaşanan kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde market önünde tartışan şahısların market içinde tartışmaya devam ettikleri görülüyor. Ardından bir şahıs, markette bir genci sıkıştırıp defalarca yumrukluyor. Şahıslardan biri daha sonra silahını çekerek 2 kişiyi vuruyor. Saldırgan kaçarken, yaralananlar yere düşüyor ve diğerleri panikle kaçıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa