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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 528 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ev ve bahçesinde yapılan aramada 528 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ortaköy Aksaray Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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