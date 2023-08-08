Bedensel engelli Alihan Şahin ve Filipinler uyruklu Maris Abraham dünyaevine girdi

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde bedensel engelli Alihan Şahin (27) ile 5 yıl önce internette tanıştığı Filipinler uyruklu Maris Abraham (27) dünyaevine girdi. Türk örf ve adetlerine uygun düzenlenen düğünde konuşan Abraham, aşkının peşinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ailesiyle İngiltere'de yaşayan Alihan Şahin, 5 yıl önce internette tanıştığı, Filipinler uyruklu Maris Abraham'la arkadaş oldu. Arkadaşlıklarına internet üzerinden devam eden ikilinin arasında bir süre sonra aşk başladı. Abraham'la evlenmeye karar veren Alihan Şahin ile babası Ahmet Şahin Filipinler'e gitti. Damadın ailesi ilk önce Türk adetlerine uygun olarak Abraham'ı ailesinden istedi. Ailenin onay vermesiyle çiftin düğün tarihi kararlaştırıldı ve 6 Ağustos Pazar günü Ortaköy ilçesinde düğün yapıldı. Abraham'ın, Filipinler'deki ailesi de düğünü canlı olarak, telefondan izletildi.