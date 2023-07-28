Aksaray'da trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

İstanbul'dan ailesiyle memleketi Bitlis'e giden minibüs, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy Gişeleri mevkisinde otomobille çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İstanbul'dan ailesiyle memleketi Bitlis'e giden Nebi T. (39) yönetimindeki 34 ZF 6895 plakalı minibüs, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy Gişeleri mevkisinde İsmail V. (68) idaresindeki 06 AF 2293 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki Nafiya T. (42), çocukları Bedirhan T. (13), Narın T. (10), Hatice Zeynep T. (6) ve Zehra T. (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.