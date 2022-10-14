Son dakika haber... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis 86 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis 86 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, ilçede bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri şahsın ikametine yönelik operasyon düzenledi. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 5 farklı boyutlarda kap içerisinde 86.3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AKSARAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Operasyon Ortaköy Aksaray 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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