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Aksaray'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.