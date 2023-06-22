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Aksaray'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Aksaray'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Tarla alım satımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve taraflar araçlarından aldıkları av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, tedavi altına alındı.

Balcı Caddesi'nde karşılaşan Ramazan K. ile İsmail K. arasında tarla alım satımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar araçlarından aldıkları av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Ramazan K. ve İsmail K. ile caddedeki H.Ç, E.K, R.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Balcı Güncel Haberler

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