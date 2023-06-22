Aksaray'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Tarla alım satımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve taraflar araçlarından aldıkları av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.