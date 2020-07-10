Son dakika... Bakan Akar, Ukrayna'da askeri törenle karşılandı
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Son dakika... Bakan Akar, Ukrayna'da askeri törenle karşılandı

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi temaslarını sürdürüyor.

Son dakika... Bakan Akar, Ukrayna'da askeri törenle karşılandı
10.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi temaslarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran tarafından resmi törenle karşılandı. Bakan Akar ve beraberindeki heyet, törenin ardından Savunma Bakanlığı'nın içinde yer alan Ukrayna'nın Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti. Akar ve Tiran, ülkenin doğusundaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına burada çiçek bıraktı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı İgor Pedraşka ile görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelecek.


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Kaynak: DHA

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