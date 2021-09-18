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Son dakika haberleri | Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

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Son dakika haberleri | Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

Son dakika habere göre - Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti Arnavutluk'ta Edi Rama başkanlığındaki yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

- Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

TİRAN - Arnavutluk'ta Edi Rama başkanlığındaki yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan seçimin ardından Edi Rama başkanlığındaki yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayında yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninin ardından Rama hükümeti, Başbakanlık binasına geçerek ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Burada ilk icraatlarını ve görevlerini açıklayan Rama, Başbakanlığa bağlı Medya Enformasyon ve İletişim Ajansı kurulacağını ifade etti. Rama, ajansın hükümet, yerel yönetim ve kurumlar ile halk arasında bir köprü niteliği taşıyacağını belirtti. İtalya ve Almanya gibi ülkelerde başarılı örnekleri olduğunu vurgulayan Başbakan Rama, ajans sayesinde hükümetin yaptıklarının daha izlenebilir olacağını, ajansın açıklama ve yazıların da hazırlanacağı bir kurum olacağını dile getirdi. Covid-19 ile mücadele konusuna da değinen Başbakan Rama, görevi başında hayatını kaybeden doktor ve hemşirelerin çocuklarına 18 yaşına kadar maaş bağlanacağını duyurdu.

Öte yandan, dün Edi Rama'nın yönettiği ve siyasi programın da dahil olduğu hükümetin oylaması 77 evet, 53 hayır ve bir çekimser oy ile sonuçlanmıştı.

Son dakika haberleri | Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

Son dakika haberleri | Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

Son dakika haberleri | Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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