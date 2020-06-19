Son dakika... Arabalı açık hava sinemasında bu hafta "Hedefim Sensin" izlendi
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Son dakika... Arabalı açık hava sinemasında bu hafta "Hedefim Sensin" izlendi

Son dakika haberleri... Korona virüs nedeniyle sosyal aktivitelerine ara veren vatandaşlar, CarrefourSA'nın Kozyatağı mağazasında ikincisini düzenlendi arabalı açık hava sinemasında keyifli bir gün geçirdi.

Son dakika... Arabalı açık hava sinemasında bu hafta
19.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:43

Korona virüs nedeniyle sosyal aktivitelerine ara veren vatandaşlar, CarrefourSA'nın Kozyatağı mağazasında ikincisini düzenlendi arabalı açık hava sinemasında keyifli bir gün geçirdi.

Haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atan ilk 80 kişinin katıldığı gecede başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin üstlendiği "Hedefim Sensin" filmi gösterildi. Film başlamadan önce izleyicilere ay çekirdeği ve gazlı içecek ikram edildi.

Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken, alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.

"Talep yüksek, diğer mağazalarda da düzenleyeceğiz"

İkincisini düzenledikleri programa katılımın oldukça iyi olduğunu belirten CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, "Müşterilerimizin ilgisi yüksek. Yine bir Türk filmini birlikte izledik. Onların talepleri doğrultusunda etkinliğimizi her hafta düzenlemeyi planlıyoruz. Nitekim korana virüs dolayısıyla sinemaya gidemiyoruz, eğlence alanlarımız oldukça kısıtlı. Bizler de sinema eğlencemizi kendi otoparklarımızda gerçekleştiriyoruz. Tabii bunu korona virüse karşı tüm önlemlerimizi alarak gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz de tüm önlemlere uyarak, araç içinde maskelerini takıp, sinema keyfini tattılar. Talepler doğrultusunda diğer mağazalarımızda da açık hava sineması düzenlemeyi istiyoruz" dedi.

Sinema keyfini araç içinde yaşamaktan mutlu olduğunu dile getiren katılımcılar programla ilgili düşüncelerinde şu ifadelere yer verdi:

Bora Köker, "Eski günlerdeki gibi nostaljik bir anı olsun istedik. O nedenle bu programa katılmaktan keyif duyduk."

Beril Köker, "Güzel, keyifli bir gün geçirmek için geldim. Çok değişik, hoş bir anı oldu."

Birsen Bilgin, "Korona virüs nedeniyle üç aydır evde kalmıştık. Canımız çok sıkılmıştı. Bu programı duyunca çok mutlu oldum. Bu hizmeti bizlere sundukları için yetkililere çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Çok güzel bir organizasyon olmuş." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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