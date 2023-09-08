Nejat İşler, Yiğit Özşener, Timuçin Esen ve Gonca Vuslateri'nin Rol Aldığı Zaferin Rengi Filmi İçin Çalışmalar Başladı

Abdullah Oğuz’un yönettiği ve Evren Oğuz ile yapımcılığını üstlendiği “Zaferin Rengi” filmi için çalışmalar başladı. 2024 yılında vizyona çıkması beklenen filmin okuma provası, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar başta olmak üzere filmde rol alan oyuncuların katılımıyla yapıldı.

Abdullah Oğuz'un yönettiği ve Evren Oğuz ile yapımcılığını üstlendiği "Zaferin Rengi" filmi için çalışmalar başladı. 2024 yılında vizyona çıkması beklenen filmin okuma provası, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar başta olmak üzere filmde rol alan oyuncuların katılımıyla yapıldı.

İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı 1919'da örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından 'General Harington Kupası' etrafında anlatılan ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği 'Zaferin Rengi' filmi için çalışmalar başladı.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i Kubilay Aka, Peyker rolünü ise Gülperi Özdemir canlandıracak. Nejat İşler, Sabri Toprak karakterini; Timuçin Esen, Topkapılı Cambaz karakterini; Yiğit Özşener, Mustafa Kemal Paşa'yı; Gonca Vuslateri, Vera karakterini ve Birce Akalay ise Halide Edip Adıvar'ı canlandıracak.

9 Eylül'de sete çıkmaya hazırlanan Zaferin Rengi 2024'ün ilk yarısında seyirci ile sinemada buluşacak.