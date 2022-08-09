Tartışma Konusu Olmuştu... Şaşırtan 'göğüs' Açıklaması

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, önceki gün Cihangir'de annesi ve bir akrabasıyla yemek yerken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda yakın dostunun nikah şahidi olan Vuslateri, "Bir hafta boyunca benim törende giydiğim kıyafeti ve göğüslerimi konuştunuz" diyerek sitem etti. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ailesiyle vakit geçiren Gonca Vuslateri, yanına gelen müzisyenlere 300 TL bahşiş verdi.

Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yakın dostunun nikahında giydiği göğüs dekolteli kıyafeti hakkında konuştu.

"MEMLEKETİN BÜTÜN DERDİ BİTTİ..."

Göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damga vuran Vuslateri, "Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. İnşallah insanlara moral olmuşumdur" dedi.

SLİKON İTİRAFI!

Güzel oyuncu, göğüslerine şimdilik slikon yaptırmadığını ancak ilerde yaptırabileceğini de vurguladı.

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Röportaj sonrası evine giden Vuslateri'nin sırtındaki gül dövmesi dikkat çekti.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Aslen Sakarya, Hendek'li olan oyuncu, aslen Abhaz kökenli. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı.

Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti ve buradan mezun oldu. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi oldu.

ROL ALDIĞI DİZİLER

*Ruhsar

*Eyvah Kızım Büyüdü

*Aliye

*Büyük Buluşma

*Kız Babası

*Canım Ailem

*Küçük Sırlar

*Yerden Yüksek

*İbreti Ailem

*Yalan Dünya

*Gönül İşleri

*Anne

*Tehlikeli Karım