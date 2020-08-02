Son Dakika | Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu
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Son Dakika | Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.

Son Dakika | Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu
02.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:22

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.

Konuksever Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede ikamet eden Gökhan Ç. (31), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i (30) evde hareketsiz bulduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, vücudunda morluklar bulunduğu tespit edilen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüpheli Gökhan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir gün önce Gökhan Ç. ile Şimşek arasında tartışma yaşandığı ve bunun üzerine komşuların polis çağırdığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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