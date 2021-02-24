Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı

24.02.2021 01:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:44
Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı

Son dakika haberleri: NEW ABD'li e-ticaret devi ve dünyanın en büyük internet kitap satış mağazası Amazon'un, "muhafazakar" bilim adamı Ryan Anderson'un çocukların cinsiyet değiştirme konusuna eleştirel yaklaşan kitabını satış dışı bıraktığı ortaya çıktı.

NEW ABD'li e-ticaret devi ve dünyanın en büyük internet kitap satış mağazası Amazon'un, "muhafazakar" bilim adamı Ryan Anderson'un çocukların cinsiyet değiştirme konusuna eleştirel yaklaşan kitabını satış dışı bıraktığı ortaya çıktı.

Amerikan Wall Street Journal'de (WSJ) çıkan makalede, bilim adamı Ryan Anderson'un 2018 tarihli kitabının, çocukların cinsiyet değiştirmesi gibi "yenilikçi" fikirleri eleştirdiği için Amazon tarafından satışının engellendiği bilgisi paylaşıldı.

"Teknoloji sansürü hız kazanıyor" başlıklı makalede, "When Harry Become Sally" (Harry Sally olduğunda) isimli kitabın satışının, cinsiyet konusundaki "muhafazakar tutumu" sebebi ile satıştan çekilmesi eleştirilirken, Amazon yönetimin aynı fikre sahip olmadıkları için bir yazarın kitabını satmama kararı alması, fikir özgürlüğü bağlamında eleştirildi.

Makalede Amazon'un kitabın yasaklanması konusunda WSJ'nin görüş talebini reddettiği, teknoloji şirketlerinin "ideolojik sansüre" giderek daha açık hale geldiği kaydedildi.

Anderson'un söz konusu kitabının Amazon'da aratıldığında, ilgili kitap yerine, "Let Harry Become Sally" (Bırak Harry Sally olsun) isimli cinsiyet değiştirmeyi destekleyen kitabın sayfada yer aldığı gözlendi.

Demokrat milletvekillerinin sansürü destekleyen mektubu eleştirildi

WSJ yayın kurulu tarafından kaleme alınan makalede ayrıca, pazartesi günü iki Kongre üyesinin Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'a yazdığı mektubun, Ryan Adnerson'un kitabının yasaklanmasını kınamak yerine, "Amazon'un Fire TV uygulamasının neden bazı muhafazakar programları taşıdığı" konusunda eleştiri içerdiğine vurgu yapıldı.

Anna Eshoo ve Jerry McNerney isimli Demokrat milletvekillerinin medya yöneticilerine yönelik, "geleneksel" tutumuna yönelik eleştiri içeren mektubuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Apple, Google ve kablolu televizyon şirketlerinin CEO'larına da gönderilen bu mektup, baskı yoluyla daha esnek bir medya oluşturma kampanyasının bir parçasıdır. Bu nokta, Meclis Enerji ve Ticaret Komitesindeki Medyada Dezenformasyon ve Aşırılık konulu oturumda da çarşamba günü gündeme getirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 01:53:19. #1.14#
title