Soma'da sağanak ve dolu etkili oldu Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki mahallelerde bazı evlerde su baskınları oldu. Cadde ve sokaklarda, asfalt ve parke döşemelerinde hasar oluştu, bazı ağaçların dalları kırıldı. Bazı ekili tarım arazilerinin de su altında kaldığı öğrenildi. Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Kaynak: AA