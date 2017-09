Soldiers Of The Universe Tanıtıldı!

Bir Türk şirketi olan Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen "Hikaye Tabanlı First Person Shooter" (FPS) oyunu Soldiers of The Universe (SoTU), 14 Eylül'de kapılarını açan GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda ve Steam'de yayına geçerek fuara özel sürprizler ve cazip fiyatıyla oyun severlerle bir araya geldi.



Global fiyatı 9,99 USD olan SoTU'nun Türkiye'ye özel fiyatı 20 TL olarak belirlendi. SoTU, çıkış haftasında dünya çapında 7,49 USD'den piyasaya sürülürken Türkiye'ye özel olarak %25 indirimle 15 TL'den satılıyor.



GameX Fuarı boyunca Soldiers of The Universe standını ziyaret edenler, hem özel tasarım SoTU T-Shirt'ü, Mousepad'i ve posterinin yer aldığı pakete sahip olacaklar hem de fuara özel %50 indirimle 10 TL'den SoTU'yu satın alabiliyorlar.







Halil Karabulut: "Hem ülkemizde hem de global oyun çevrelerinde SoTU'nun büyük ilgi göreceğine inanıyoruz"



Türkiye'nin ilk yerli FPS oyunu Soldiers of The Universe'ü yayına almanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Rocwise Entertainment Pazarlama Yöneticisi Halil Karabulut, oyuna ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Yüzde 100 bir Türk şirketi olan Rocwise Entertainment olarak ülkemizin yıllardır yaşadığı terörle mücade konusundan ilham alarak FPS tarzındaki Soldiers of The Universe'ün senaryosunu kaleme almaya başladık.



SoTU'da hikaye, ana karakter Hakan'ın babasının şehit olduğu haberini alması üzerine yurtdışındaki görevini bırakarak Türkiye'ye dönüş yapmasıyla başlıyor. Hakan, babasının da üyesi olduğu Akıncı Beyleri'nden babasının neden şehit olduğunu öğrendikten sonra yanındaki üç kahraman Türk askeri ile birlikte Cizre, Nusaybin ve İstanbul'da operasyonlar düzenleyip, Cerablus ve El Bab operasyonlarında görev alıyor.



SoTU'nun senaryosunu tamamladıktan sonra yaklaşık yedi ay gibi bir sürede Unreal Engine 4 oyun motorunda şekillendirmeye başladık. Bu süreçte oyunu Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak seslendirirken oyuna Fransızca, İtalyanca, Almanca, Çince, Brezilya Portekizcesi ve Rusça altyazı ekledik. Ayrıca karakterlerimizde nadir oyunlarda görebileceğiniz dudak animasyonları yer alıyor. Şubat ayından bu yana hem kendi gerçekleştirdiğimiz testler hem de demo testleri gerçekleştiren oyunseverlerin yorumları doğrultusunda oyuna bugünkü son halini vererek GameX Fuarı'nda oyuncularla buluşturduk.



Bugüne kadar olduğu üzere bugünden sonra da hem ülkemizde hem de global oyun çevrelerinde SoTU'nun büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Özellikle bugün teknolojinin geldiği noktada SoTU'yu oynamak için ihtiyaç duyulan minimum sistem gereksinimleri ve oyunun fiyatı, bizi hedeflerimize ulaştıracak. SoTU, yayınlandığı haliyle kalmayarak sürekli bir gelişim içinde yoluna devam edecek."



SoTU, minimum sistem gereksinimleri belirlendi



Oyun, Windows 64-Bit işletim sistemi ve Intel tarafında Core i3, AMD tarafında FX 6300 işlemci ile çalışıyor. Bellek olarak 4 GB Ram arayan oyun, toplam 10 GB kullanılabilir alan üzerine kurularak; nVidia GeForce GTX 500 Series ya da AMD Radeon HD 6000 Series ile aksiyon dolu bir performans sunuyor.



Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk "Hikaye Tabanlı First Person Shooter" oyunu olma özelliğine sahip Soldiers of The Universe'ün global tanıtım videosuna https://youtu.be/pMQ0t0Wqddg linkinden ulaşabilirsiniz





















