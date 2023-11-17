Vestel Fomara Mağazasında Kafe Vesto Hizmete Girdi

Vestel'in Bursa Osmangazi'deki Fomara mağazasında, ziyaretçilere özel Kafe Vesto hizmet vermeye başladı. Ziyaretçiler, yiyecek ve içeceklerinin yanında diledikleri Vestel ürününü de deneyimleyebiliyor. Ayrıca, 30 bin TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan müşterilere içecek kartı hediye ediliyor.

Vestel'in Bursa Osmangazi'deki Fomara mağazasında Kafe Vesto hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Fomara mağazasında, ziyaretçilere özel Kafe Vesto hizmet vermeye başladı.

Ziyaretçilerin Vestel ürünlerini daha yakından tanıması ve deneyebilmesi amacıyla açılan kafeyi ziyaret eden müşteriler, yiyecek ve içeceklerinin yanında diledikleri Vestel ürününü de deneyimleyebiliyor.

Mağazada 30 bin TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan müşterilere, Kafe Vesto'da 10 kez kullanabilecekleri içecek kartı hediye ediliyor.