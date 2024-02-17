Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve 86 dakika sürdü. Setlerin skorları ise 25-22, 25-23, 25-21 oldu.
?Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Grozer (Ahmet Karataş, Kartev, Ulaş Kıyak, Canham)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Davide, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Kuklinski, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 25-22, 25-23, 25-21
Süre: 86 dakika (26, 33, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.?