Üye Girişi
Haberler

Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

Güncelleme:

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve 86 dakika sürdü. Setlerin skorları ise 25-22, 25-23, 25-21 oldu.

?Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Grozer (Ahmet Karataş, Kartev, Ulaş Kıyak, Canham)

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Davide, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Kuklinski, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 25-22, 25-23, 25-21

Süre: 86 dakika (26, 33, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.?

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Arkas Spor Voleybol Sigorta Vestel Hatay Spor Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title