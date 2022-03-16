Vestel Manisa Maratonu İçin Hazırlıklar Sürüyor

MANİSA (Bültenler) - Düzenlenen toplantıda yarışa hazırlık süreci ve uygulama adımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde düzenlenen ve 15 Mayıs 2022 Pazar günü koşulacak olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu organizasyonu kapsamında hazırlık toplantıları devam ediyor. Vestel Beyaz Eşya Fabrikasında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Alparslan Kaya, Sosyal Hizmetler Dairesi İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Özgün Döşemeciler, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Volkan Akan, Vestel Beyaz Eşya Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel de yer aldı. Toplantıda yarışa hazırlık süreci ve uygulama adımları görüşüldü. Vestel yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde organizasyonu düzenlemekten mutlu olduklarını ifade ettiler.

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