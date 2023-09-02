Spor ayakkabımı yıkayan makine!

Vestel, IFA 2023 fuarında teknoloji dünyasının en önemli oyuncuları arasında yer alarak, yeni teknolojilerini tanıtarak büyük bir çıkış yaptı.

Vestel, IFA 2023 fuarında teknoloji dünyasının en önemli oyuncuları arasında yer alarak, yeni teknolojilerini tanıtarak büyük bir çıkış yaptı. Berlin'deki bu prestijli etkinlik, Vestel'in son teknoloji ürünlerini sergileme ve dünya çapındaki müşterilere gösterme fırsatı sunuyor.

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IFA 2023'ün yanı sıra Vestel'in İcra Kurulu Başkanı değişiyor ve görevi 33 yıllık deneyime sahip olan Turan Bey'den devralan Ergün Bey'e geçiyor. Bu değişiklik, şirketin büyüme ve genişleme hedeflerini daha da vurguluyor. Ergün Bey liderliğinde Vestel, gelecekteki stratejilerini belirlerken daha büyük başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Vestel, büyüme planlarını tüketici elektroniği, beyaz eşya, elektrikli araç ekosistemi, batarya çözümleri ve iş ortaklarıyla şekillendiriyor. Ayrıca, enerji sektöründe de etkin bir rol oynayarak güneş panelleri ve batarya tabanlı enerji çözümleri sunuyor. Avrupa'nın önde gelen markalarıyla iş birliği yaparak Vestel, farklı sektörlerdeki başarısını sürdürüyor ve büyümesini hızlandırıyor.