Vestel'in son teknoloji ürünleri dünya sahnesinde

Vestel'in, IFA'da sahneye çıkarttığı tüketici elektroniği, beyaz eşya, akıllı ürün, elektrikli araç şarj cihazı, profesyonel ekran, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazesi fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Teknoloji şirketi Vestel, sürdürülebilirlik vizyonuyla ürettiği ürün ve çözümleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2023) uluslararası ziyaretçilere tanıtıldı.

Şirketin Ar-Ge ve inovasyon gücüyle sektörün global ölçekteki en önemli fuarlarından birinde ülkemizi 31'inci kez gururla temsil ettiğine dikkat çeken Vestel CEO'su Ergün Güler, "Vestel olarak, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon üstünlüğü ve bunu destekleyen insan odaklı dönüşüm stratejimizle çevresel etkileri azaltan yenilikçi üretim süreçlerini devreye alıyor, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz gibi, biz yalnızca bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil; küresel bir teknoloji şirketiyiz. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmayı yıllar önce ajandamıza almış, tüm süreçlerimizi bu hedef doğrultusunda planlamıştık. Bugün görüyoruz ki otomotivden akıllı yaşam ekosistemine, yapay zeka ve IoT kullanımından görsel çözümlere uzanan çok geniş bir yelpazede farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretebilen global ölçekli ender kuruluşlar arasında yerimizi alıyoruz. Küresel çapta sektörün nabzının tutulduğu böylesi önemli bir organizasyonda ülkemizi 31'inci kez gururla temsil etmekten mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Vestel'in görsel çözümlerine yoğun ilgi

Şirketin bu yılki fuarda 3 bin metrekarelik sergi alanında tanıttığı görsel çözümleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Şirketin yeni nesil profesyonel ekranları, havaalanları, perakende satış mağazaları, ortak alanlar ve özel alanlar dahil farklı ortamların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. İhtiyaca göre özelleştirilebilen ekranlar 32" ila 98" arasında değişen boyutlarda ve 500 ila 3000 Nit arasında değişen 4K-UHD çözünürlük ve parlaklık seçeneklerine sahip.

Şirketin interaktif yazılım çözümleriyle esnek ortam oluşturmak amacıyla tasarladığı interaktif akıllı tahtaları da sınıf ve toplantı salonlarının ihtiyaçlarına göre tasarlandı. İnteraktif tahtalar, en yeni dokunmatik ekranlara, ön hoparlörlere, kolayca erişilebilen giriş/çıkış bağlantı noktalarına, entegre mikrofonlara, çevre koşullarını ölçen sensörlere ve NFC okuyucu gibi erişilebilirlik modüllerine sahip.

Smart TV OS platformları açısından müşterilerine geniş bir seçenek yelpazesi sunan şirketin televizyonlarında Android TV, Google TV, Amazon Fire TV, Vida ve kendi QUI işletim sistemi gibi platform seçenekleri sunuluyor.

TiVo destekli Vestel

Şirket, geçen yılki IFA'da TV platformları alanında öncü Amerikan içerik platformu TiVo ile iş birliğine imza atmıştı. TiVo destekli Vestel'ler ise bu yılki IFA'da görücüye çıktı. Zengin portföyü ve içerik öncelikli arayüzü ile kullanıcılarına yüzlerce saatlik ücretsiz içerik sunmanın yanı sıra içerik sağlayıcılara da erişim imkanı sunuyor. TV'ler ayrıca, yerleşik ses asistanları aracılığıyla kesintisiz iletişimi desteklemek için yakın veya uzak alan mikrofonlarına sahip.

OLED TV'nin yeni dünyası ayrıntılarda gizli

İzleyicilerine sürükleyici bir izleme deneyimi vadeden Vestel OLED TV, OLED panel teknolojisiyle olağanüstü kontrast, derin siyahlar ve gerçekçi renk canlılığının yanı sıra hem ışık hem de gölge sahnelerinde inanılmaz ayrıntılar sunuyor. OLED TV, kullanıcılarına ayrıca HDMI 2.1, ALLM, 4K oyun, 8 kata kadar daha hızlı tepki süresi, akıcı ve senkronize grafiklerle yeni nesil oyun performansı da vadediyor.

MiniLED TV ile sınırlar yeniden tanımlanıyor

Televizyonun sınırlarını yeniden tanımlayan şirketin son teknoloji ürünü Vestel MiniLED TV, sunduğu benzersiz kalite, canlı renkler ve koyu siyahlarla eğlence standardında çıtayı yükseltiyor. MiniLED TV, geleneksel TV'lere kıyasla daha fazla sayıdaki arka aydınlatma bölgesiyle nefes kesici detaylar ve parlak bir görüntü üretiyor.

Eğlencenin üst seviyesi: Quantum Dot TV

Ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyan Vestel Quantum Dot TV, bir milyara varan renkle ekran eğlencesine hayat veriyor. DC1-P3 renk gamının yüzde 95'ini kapsayan, daha kesin tanımlanmış ve gerçekçi renkler üreten Quantum Dot TV, yarı iletken malzemeden oluşan nanokristaller kullanıyor.

IFA 2023'te ilgi çeken şirketin ürünlerinden birisi de tasarımıyla ekran teknolojisini ve üstün çözünürlüğü bir araya getiren 8K TV oldu. 7680x4320 piksele sahip olan 8K TV, full HD TV'lerin on altı katı görüntü kalitesi ve 4K UHD TV'lerin dört katı çözünürlük sunuyor.

Vestel'den taşınabilen TV

Koruyucu kılıf içinde taşınabilen ve pille çalışan Vestel Wi-Fi MOBIL TV TV, neredeyse her yerde izlenebiliyor. Farklı renk seçenekleri sunan, Taşınabilir TV, bahçede futbol maçı izlemek ya da kamp alanında ailesiyle film keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm.

Z Kuşağı'nın mobil yaşam tarzına uyum sağlamak için geliştirilen 'TV with ME' ise benzersiz tasarımı sayesinde, odalar arasında kolayca taşınabiliyor.

IMAX'i zirveye taşıyan teknoloji

IMAX ve DTS'nin en iyilerini bir araya getiren IMAX Enhanced teknolojisi, dünyanın en sürükleyici eğlence deneyimini eve getiriyor. İçerik oynatma için optimize edilmiş IMAX Enhanced sertifikalı cihazlar (TV'ler, AV Alıcıları, Hoparlörler ve Soundbar'lar), daha parlak ve net görüntülerle IMAX imzalı ses deneyimini bir araya getiriyor. Kullanıcılar, 4K HDR akışı ve Ultra HD Blu-ray olarak sunulan IMAX Enhanced film kütüphanesi ile IMAX Enhanced içeriklerinin keyfini en yüksek doğrulukta çıkarabiliyor.

Dolby Vision IQ

Kullanıcılarının uzaktan kumandalarını almadan her odadaki izleyiciler için görüntü kalitesi deneyimlerini her an akıllı şekilde optimize etmesine imkan tanıyan Dolby Vision IQ teknolojisi, odadaki değişen aydınlatmaya ve oynatılan farklı içerik türlerine dinamik olarak uyum sağlıyor.

Otomotiv alanında geniş çözüm yelpazesi

Şirket, araç içi ekran çözümleri, telematik, elektronik kontrol üniteleri (ECU'lar) ve Elektronik Üretim Hizmetleri (EMS) tasarım ve üretimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir otomotiv çözümleri yelpazesi sunuyor.

Şirketin bu yıl IFA'da ilgi çeken bir diğer ürün grubu da gelişmiş araç içi ekran çözümleri oldu. Vestel'in araç içi ekran çözümünün en dikkat çeken yönü, OLED ekran teknolojisini kullanması. Araçlarda henüz yaygınlaşmayan oranda canlı ve parlak renkler sunan OLED teknolojisi, araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte birleştiren gelişmiş bir ekran deneyimi sunuyor. Şirketin ekran çözümlerinin sahip olduğu bağlantı özellikleri sayesinde kullanıcılar evlerinin klimasını uzaktan çalıştırabiliyor, en yakın elektrikli şarj istasyonunu bulabiliyor, navigasyonu başka bir ekranda sorunsuz şekilde takip ederken yolcu ekranında en sevdikleri TV şovlarının keyfini çıkarabiliyor.

Şirket fuarda ekran çözümlerine ek olarak, Elektronik Kontrol Üniteleri (ECU'lar), Telematik Kontrol Ünitesi çözümleri ve Elektronik Üretim Hizmetleri (EMS) ürün yelpazesini de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Mutfakta teknolojiyi üst seviyeye taşıyan ürünler

Şirketin IFA'de sergilediği ürünler arasında pişirme grubu ürünleri de yoğun ilgi gördü. Pişen yemekleri gerçek zamanlı izlemeye imkan sunan Wi-Fi bağlantılı, Entegre Kameralı Akıllı Ankastre Fırın, pişirme sürecinde fırındaki yemeğe farklı tatlar katmayı sağlayan TasteFlex aroma difüzörü, sous vide pişirme tekniğini çok yönlü bir ocağın işlevselliğiyle birleştiren One Pot SousVide Fırın, kokularını karıştırmadan dört farklı yemeği aynı anda pişirebilen LightFry Tepsili Kat Kat Pişirme Özellikli Fırın, buhar destek sistemiyle hamur işlerini mükemmel pişirme özelliğine sahip Buhar Destekli Kat Kat Pişirme Özellikli Fırın, hidrojen gazıyla çalışan ve bu sayede karbon ayak izini asgariye indiren H2OB Gaz Ocağı ve Sense Boil teknolojisiyle kaynayan yemeklerin taşmasını önleyen indüksiyonlu ocak, en çok ilgi çeken ürünler arasında yer aldı.

Vestel klima grubunda ise V-Track hareket sensörü teknolojisiyle odada kimse olmadığı zaman eko moduna geçen, Guardian özelliğiyle geceleri hareket algıladığında kullanıcısına bildirim gönderen klima, yoğuşmuş drenaj suyunun sulamada kullanılmasını sağlayan çevre dostu Circular+ klima ve üstü düzey enerji verimliliğinin yanında sessiz çalışma özelliğine sahip SilentCool+ ziyaretçilerin ilgini topladı.

Kablosuz Temizlikte Güç: Vestel Şarjlı Süpürgeler

Kullanım kolaylığıyla son yılların gözde ev aletleri haline gelen şarjlı dik süpürgeler, IFA'da dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Şirket alanında sergilenen ürünler arasında tek şarjla 65 dakikaya varan kullanım sunan, teleskopik borusu ve mini turbo fırçasıyla dikkat çeken Vestel S35 K Şarjlı Süpürge, Türkiye'de yerli üretim batarya ile üretilen ilk yerli üretim şarjlı süpürge olma özelliğini taşıyan ve tek şarjla 80 dakikaya kadar kullanılabilen, mıknatıslı park aparatı bulunan Vestel S50 T Şarjlı Dik Tip Süpürge ve UV ışınlı mini turbo fırçaya ve kendi park istasyonuna sahip olan, tek şarjla 60 dakika kullanım süresi sunan Vestel S70 G Şarlı Süpürge ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yapay zeka asistanları yakında hizmete girecek

Şirket, yapay zeka altyapısı üzerinden interaktif profesyonel asistanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka çalışmaları kapsamında tüketicilerin ürünler hakkında bilgi sahibi olabileceği doğal dil işleme teknolojisini kullanan bir chatbot yapısı da geliştiriliyor. Şirket ayrıca süreç iyileştirme ve iş geliştirme çalışmalarında da yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu planlıyor.

Geliştirme aşamasında olan bir başka teknoloji de kullanıcıların ellerindeki gıda ve malzemelere göre tavsiye alabilecekleri VeeZy ekosistemi içinde yer alan bir hizmet. Bu yapay zekahizmeti, evinde bulunan malzemeleri sisteme yükleyen kullanıcılara en uygun yemek tarifini, pişirme önerileriyle birlikte sunacak.

Şirket ayrıca veri stratejisi doğrultusunda veri ile teması olan ve veri odaklı süreçleri genişleten, tüm departmanlar arasında etkileşimi artıracak bir proje üzerinde çalışıyor. Projeyle veri tabanlı süreçlerle kayıplar önlenirken, maliyetler düşecek. - İSTANBUL