Uluslararası Manisa Vestel Yarı Maratonu'nda çocuk koşusu tamamlandı. 300'e yakın çocuk maratona katılırken, çocuklara yönelik yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl Vestel öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle 2. kez düzenlenen Vestel Yarı Maratonu'nun ilk gününde çocuklar önce eğlendi sonra koştu.

Uluslararası Manisa Vestel Yarı Maratonu'nda çocuk koşusu tamamlandı. 300'e yakın çocuk maratona katılırken, çocuklara yönelik yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl Vestel öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle 2. kez düzenlenen Vestel Yarı Maratonu'nun ilk gününde çocuklar önce eğlendi sonra koştu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda ilk olarak Manisa Şehir Tiyatrosu oyuncuları Hacivat-Karagöz oyunuyla çocukları bol bol güldürdü. Daha sonra Ece Hoca ile Zumba Kids Etkinliği yapıldı. Dans edip doyasıya eğlenen çocuklar son olarak kendileri için hazırlanan parkurda yaş gruplarına göre kıyasıya yarıştı. Özellikle çocukların parkuru tamamlaması için Vestel gönüllüleri, veliler yoğun çaba sarf etti. Dereceye girenlere madalya ve hediyeler verildi.

2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın koşulacak

Geçen yıl rekor katılımla ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Vestel Yarı Maratonu'nun ikincisi bu yıl 17 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek maratona 2 bin üzerinde başvuru geldi.

Manisa Atatürk Kent Park'tan başlayacak ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçecek maraton, 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşu şeklinde gerçekleşecek. Bugün yapılan çocuk koşusuyla yarı maraton 4 farklı etap olarak gerçekleşmiş olacak. - MANİSA