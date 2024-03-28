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Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Antalya'da Başlıyor

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Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın 27 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla Antalya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonu Türkiye'de 7'nci, Antalya'da ise ilk kez düzenlediklerini söyledi.

Organizasyonu Vestel'in sponsorluğunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çelen, bu sponsorluğun Türk cimnastiğine büyük güç katacağını kaydetti.

Antalya'nın spor organizasyonları anlamında dünya markası bir şehir haline geldiğine dikkati çeken Çelen, " Antalya'da çok önemli cimnastik organizasyonları düzenledik. Tüm dünya artık Antalya'yı cimnastik şehri olarak da biliyor. Antalya nasıl diğer branşlarda kamp merkezi haline geldiyse dünyadaki önemli cimnastik sporcularının da burada turnuvalara hazırlanmasını amaçlıyoruz. Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vestel Marka İletişim, Deneyim ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur ise cimnastiğe destek vermekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Milli sporcular ve federasyonla aynı enerji ve coşkuyu yaşamanın onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Badur, "Vestel olarak çok büyük bir teknoloji şirketiyiz ve global arenada 165 ülkeden fazlasına ihracat yapan büyük bir şirketiz. Bunun yanında toplumu, bu tarafta toplumsal faydayı önemseyen projelerde yer almaktan çok mutluluk duyuyoruz. Sporun bu toplumsal fayda için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Cimnastiğin Türk toplumunda daha fazla yer alması, gençlere örnek olabilmesi için bu spor dalında aktif olmak istiyoruz." diye konuştu.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin de sporcularının kendi performanslarını sergilemeleri halinde madalyalara aday olduklarını ifade etti.

Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Türk sporcular olarak bu yıl hem Avrupa Şampiyonası hem de olimpiyatlarda tarihe geçecek madalyalar alacaklarına inandıklarını belirtti.

Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, her yarışmada olduğu gibi bu organizasyonda da iddialı olduklarını söyledi. Tanrıyaşükür, ellerinden gelen en iyi performansı sergileyerek güzel sonuçlar alacaklarına inandığını vurguladı.

Organizasyon, 31 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Suat Çelen Türkiye Antalya Vestel Dünya Spor Spor Güncel Haberler

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