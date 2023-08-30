Vestel Şirketler Grubu'nun Yeni CEO'su Ergün Güler Oldu

Türkiye'nin köklü şirketlerinden Vestel, yeni CEO olarak Ergün Güler'i atadı. Ergün Güler, 1 Eylül itibariyle görevi devralacak ve Enis Turan Erdoğan'ın emekli olması nedeniyle bu göreve getirildi.

Türkiye'nin en köklü ve en büyük şirketlerinden biri olan Vestel, yönetimde önemli bir değişikliğe gitti. Buna göre Vestel Şirketler Grubunun yeni Ceo'su ise 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla halen Vestel Ticaret AŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Ergün Güler oldu. İşte ayrıntılar…

Yeni Vestel Ceo'su Ergün Güler oldu

Ergün Güler, 1 Eylül itibariyle Vestel'in Ceo'su olarak görevi mevcut CEO Enis Turan Erdoğan'dan devralacak. Değişimin nedeni ise Erdoğan'ın emekli olmasından kaynaklanıyor. Konuyla ilgili yapılan KAP duyurusu ise şu şekilde:

"Vestel Şirketler Grubu CEO'su Sayın Enis Turan Erdoğan 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak olup, yerine aynı tarih itibarıyla halen Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Erdal Haspolat atanacaktır."

Ergün Güler kimdir

1974 doğumlu olan Ergün Güler, İzmir Özel Türk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde işletme lisans eğitimi gördü ve Bilkent Üniversitesi'nde MBA derecesi aldı. 16 yıldır Vestel Şirketler Grubunda çeşitli görevlerde bulunan Ergün Güler, 2012 yılından bu yana Vestel Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Ergün Güler, İngilizce ve Almanca biliyor.