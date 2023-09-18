Manisa'da Yarı Maratonda Kalp Krizi Geçiren Koşucu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Maratonda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden mühendise memleketi Konya'da acı veda

KONYA - Manisa'da ikinci kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Zafer Uğur Sarı memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da yaşayan Konyalı elektrik ve elektronik mühendisi Zafer Uğur Sarı (44), dün gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi organize edilen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" 10 kilometrelik halk koşusuna katıldı. Zafer Uğur Sarı, maraton sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sarı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Manisa'dan Konya'ya getirildi. Sarı için ikindi namazını müteakip Hacı Veyis Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sarı'nın cenazesi, namazın ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.